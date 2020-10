Non si respira una buona aria sulla panchina di Massimo Oddo in casa Pescara. Il presidente Sebastiani, tutta la dirigenza e, soprattutto i tifosi, sono inferociti per il pessimo inizio dei delfini culminato con il tracollo in campionato per 4 a 0 nel match contro il Venezia.



I sostenitori biancoazzurri, secondo SerieBNews vorrebbero il ritorno di Pillon mentre la società sembrerebbe più orientata verso la soluzione che porta a Pecchia o alla suggestione Luca Toni.