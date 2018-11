Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete8.it del momento degli abruzzesi, primi in classifica in Serie B: "Avevo predetto a Del Sole che avrebbe fatto molto bene. I risultati sono evidenti. Nel secondo tempo ci siamo un po' addormentati, poi ci ha pensato Nando. Ora andiamo avanti, senza obiettivi. Restiamo calmi, non è scaramanzia. A Palermo non si decide nulla".