Il Pescara lavora da diversi giorni per chiudere la trattativa per il difensore classe ’86 Salvatore Bocchetti del Verona. Secondo Sky Sport il Verona avrebbe finalmente dato il via libera per concludere la trattativa tra il giocatore e la società abbruzzese.



L’ex Spartak Mosca viene da un anno non proprio positivo a livello personale con gli scaligeri dove ha totalizzato solo 5 presenze. In biancoazzurro potrà sicuramente avere più spazio per mostrare le sue qualità, anche a patto di scendere di categoria