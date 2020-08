Possibile cambio di proprietà per il Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani è stato a Roma per dei colloqui con un’altra cordata di imprenditori per un'eventuale cessione della società. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in Lombardia c'era stato un colloquio con il dirigente Pietro Fusco, che rappresenterebbe un gruppo imprenditoriale interessato a una trattativa per l'ingresso nel club abruzzese: eventualità che potrebbe avvicinare Fabio Pecchia alla panchina biancazzurra. Intanto Massimo Oddo aspetta la telefonata dei dirigenti abruzzesi dopo che qualche giorno fa sembrava tutto fatto. Qualche rumors parlerebbe anche di un avvicinamento, che avrebbe del clamoroso, a Zeman.