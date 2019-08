Luciano Zauri, allenatore del Pescara, parla dopo il ko per 3-1 contro la Salernitana: "Giornata negativa, abbiamo disputato una brutta partita. Non siamo riusciti a fare ciò che proviamo in allenamento. Palmiero non era al meglio. Brunori si impegna sempre. Il mercato? I rinforzi sono necessari ma questo lo sappiamo tutti".