Donato Di Campli, agente di José Machin, centrocampista del Pescara sbotta dopo l'esclusione dell'ex Roma dalla sfida contro il Livorno. Queste le sue parole a Il Centro: "Una mancanza di rispetto tenerlo fuori, se non gli serve lo dica. Con la panchina di Livorno la misura è colma. Brugman era squalificato, Memushaj non si è allenato in settimana e chi viene fatto fuori? Il mio assistito. Se Pillon non lo ritiene importante lo dica e troveremo un’altra sistemazione". Sul centrocampista c'è il Genoa.