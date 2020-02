Secondo quanto riportato da Il Messaggero la Juventus sta provando a trattare con il Pescara per il terzino Gabriele Zappa. Il classe 1999 è cresciuto nelle giovanili dell'Inter che lo ha scambiato in cambio del controriscatto di Andrew Gravillon. Nonostante il pressing bianconero, tuttavia, il club nerazzurro vanta ancora un diritto di riacquisto per 5 milioni di euro.