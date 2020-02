Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa del possibile arrivo di Valeri Bojinov, arrivato ieri a Roma: "Il giocatore ha fatto le visite mediche, ma non c'è ancora ufficialità. Sono stato suo compagno, anche di camera, nel 2006 e lo conosco bene. Ma non l'ho sentito. È uno che dà il cuore, è un giocatore d'area. Per sfruttarlo dovremo giocare in avanti".