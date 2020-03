Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara, parla a Dazn dopo la vittoria sull’Ascoli, dove è stato decisivo con un gol d’autore: “Sono felice per me e per i miei compagni, è stata una partita dura contro una buona squadra. Per noi era troppo importante tornare al successo dopo qualche sconfitta di troppo, farlo in questo modo dà una gioia particolare. Non c'è tempo, però, di festeggiare più di tanto. Domani partiamo per La Spezia e sappiamo che ci aspettano 90 minuti difficilissimi. Il gol? Sono sincero: volevo tirare. Il vento era a nostro favore, ho guardato la posizione del portiere e ho deciso di provarci. E' andata bene, sono contento. Gol in casa? No, non è una coincidenza! Questo stadio lo conosco a memoria, ormai è casa mia. Avere la spinta del pubblico di Pescara è un vantaggio”.