Antonio Bocchetti, direttore sportivo del Pescara, fa il punto sul mercato per la prossima stagione: “Dovremo parlare con le società di appartenenza per cercare di trattenere i giocatori che non sono nostri. Pucciarelli vorrei trattenerlo, un giocatore di Serie A che non merita questa categoria. Anche Clemenza è un giocatore che vogliamo trattenere. Tumminello? E’ stato sfortunato, ma le sue qualità sono indiscutibili”