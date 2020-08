Pescara-Perugia 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 39’ Kouan (Per); 58' Galano (Pes); 68' Maniero c.d.r. (Pes)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo, Kastanos (82’ Crecco), Palmiero (72’ Busellato), Memushaj, Galano (86’ Bettella), Maniero (82’ Bocic), Pucciarelli (86’ Borrelli). All. Sottil



Perugia (3-5-2): Vicario, Mazzocchi, Sgarbi (73’ Nzita), Gyomber, Falasco (85’ Dragomir), Falzerano (62’ Bonaiuto), Carraro, Rosi, Capone (62’ Nicolussi), Kouan, Falcinelli (73’ Melchiorri). All. Oddo



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 20’ Gyomber (Per); 59’ Mazzocchi (Per); 83’ Busellato (Pes)