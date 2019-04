Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia: ""Brugman è convocato, vedremo se ce la farà. Gravillon ha una distorsione alla caviglia, anche Kanoutè ha problemi. Crecco è Memushaj sono recuperati, out ci sono anche Del Sole e Campagnaro. A centrocampo siamo contati, qualcuno può calare e rendere problematica la gestione della gara. Con l'Ascoli ci sono stati alcuni episodi dubbi, dal loro rigore a un fallo su Sottili davanti al Quarto Uomo. Ma non cerchiamo alibi, potevamo fare meglio è dobbiamo guardare a cosa non abbiamo fatto bene".



SUL PROPRIO FUTURO - " Panchina a rischio? Conosco perfettamente il calcio, l'allenatore è il responsabile e se le cose non vanno bene è messo in discussione. Le mie responsabilità me le prendo in pieno, ci metto la faccia e fino all'ultimo farò il massimo per il Pescara. Questo è il mio compito, non conta il singolo ma la squadra".