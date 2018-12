Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Carpi: "Memushaj e Balzano sono recuperati. Il problema è sempre quello delle scelte che faccio in base al momento e all'avversario, ma sono pagato per questo. Flessione? Ci può stare nell'arco di un campionato, in B capita. Sono gli episodi che ci girano male al momento, pensate se avessimo pareggiato al'ultimo secondo a Perugia. Dobbiamo restare calmi e sereni e guardare avanti. La flessione non si può negare, ma avevo detto in tempi non sospetti che sarebbe potuta arrivare prima o poi".



SUI SINGOLI - "E' arrivato il momento di Scognamiglio? Ci sto pensando.... Kastrati? Ho piena fiducia, per me diventerà un grande portiere perché ha mezzi straordinari. Fiorillo? Temo mancherà ancora... Del Grosso? Giocherà domani. Mercato? Non dobbiamo pensarci, io per primo. Ci penseremo al momento opportuno".