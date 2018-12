Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla alla vigilia della sfida contro il Perugia: "Sappiamo che vincendo saremmo nuovamente primi e andremo a Perugia per ottenere i tre punti in una gara che sarà una battaglia. Nell’ultimo periodo non abbiamo fatto tanti punti, ma non vedo tutto questo pessimismo vista la posizione in classifica, ma le critiche le accetto perché fanno crescere ci spingono a fare meglio. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché nonostante si sia persa un po' di compattezza stiamo creando diverse palle gol. Sono una squadra propositiva che sta vivendo un buon momento, noi però ci troviamo meglio contro squadre che si aprono".