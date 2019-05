Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla Rete 8, lanciando qualche frecciatina a Pillon: "Ci serve un tecnico che capisca quanto sono importanti per noi i giovani. Il mio cruccio, quest'anno, è stata la mancata valorizzazione di Elizalde: è impensabile che dopo aver fatto un'ottima partita in Coppa Italia a Verona sia sparito dai radar. Lo stesso dicasi per Del Sole, che è entrato in campo contro il Lecce, permettendoci di vincere una partita che, altrimenti, non avremmo vinto nemmeno con le mani, e poi non è stato ritenuto in grado di disputare una gara dal primo minuto".