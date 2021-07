Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Il Messaggero, dicendo la sua sul mercato del Delfino: “Prenderemo un altro attaccante perché non possiamo pensare di avere i giocatori contati. Memushaj torna a fare il capitano e se non ci saranno volontà diverse, resterà con noi mentre Valdifiori e Sorensen devono uscire se hanno richieste e intenzione di andare via. Altrimenti, in Serie C, sono giocatori fin troppo importanti. Chiaro che serviranno sacrifici da parte della società e dei calciatori nel caso dovessero restare con noi”.