Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a rete8.it di Cristian Pasquato: "Pasquato ha fatto molto bene a Pescara e oggi è svincolato dopo aver disputato un paio di stagioni di alto livello all'estero, vincendo anche uno scudetto. Al momento però non c'è nulla, noi abbiamo un obiettivo e cerchiamo di portarlo avanti. L'obiettivo è riavere Sottil. Se poi il suo ritorno non dovesse materializzarsi, allora guarderemo altrove. In questo momento, ripeto, è lui il nostro obiettivo...".