Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla del futuro di Pillon dopo la vittoria sullo Spezia. Queste le sue dichiarazioni a Rete 8: "Con lui c’è un rapporto splendido e oggi non è importante l’opzione di rinnovo, ma dare continuità ai risultati. Non vedo perché creare problemi fra persone che vanno d’accordo, quando sarà decideremo assieme".



SUL GIOCO - Due parole sul gioco e sul pubblico: "Mi sono divertito e come ho sempre detto quando questa squadra gioca come sa può dare filo da torcere a ogni avversario. Pubblico? Sono stanco di parlare degli spettatori, chi è assente ha sempre torto, noi teniamoci stretti quelli che ci sono e non pensiamo a chi non c’è e che se vorrà verrà in futuro. Questa squadra avrebbe meritato un pubblico ancor maggiore, ma per ora va bene così visto che i presenti cantano fino al 95"