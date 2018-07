L'Hellas Verona è pronto a chiudere due colpi: in arrivo Di Carmine (Perugia) per 2,5 milioni e il centrocampista scozzese Henderson (Bari). Scatenato il Carpi che ottiene dal Napoli Machach e Tutino (era al Cosenza): ora si punta a Kupisz (Cesena). Cisco (Sassuolo) torna al Padova. Il Livorno duella coi belgi del Waasland-Beverein per Forte (Inter).



Blitz del Pescara per Scamacca (Sassuolo), sul quale c’è anche lo Spezia che tratta Finotto (Spal, era alla Ternana). Il Perugia aspetta Vido (Atalanta). La Salernitana chiude per il ritorno di Radunovic (Atalanta) e stringe i per Jallow (Chievo) via Lazio. Per la difesa obiettivo Perticone, in alternativa c’è Esposito (Cesena). Bearzotti (Verona) verso Cosenza. Salvi (Cittadella) firma con il Palermo che vuole Marchizza (Sassuolo).