Riccardo Maniero è vicino al ritorno al Pescara. Secondo Il Centro, l'attaccante classe '87 nei prossimi giorni dovrebbe firmare con i biancazzurri con i quali ha già giocato in due periodi dal 2010 al 2012 e dal 2013 al gennaio 2015. Cartellino del Novara, l'anno scorso era in prestito al Cosenza col quale ha totalizzato 3 gol in 26 gare.