Il Pescara è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Come riporta Sky Sport, dopo i nomi di Matri e Bojinov, gli abruzzesi stanno pensando anche a Cristian Lopez, classe '89, svincolato, la scorsa stagione all'Hatta Club, seconda divisione degli Emirati Arabi. In passato ha vestito le maglie di Lens, Real Madrid Castilla, Valencia B, Huddersfield, Angers.