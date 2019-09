Pescara-Virtus Entella 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 32' Schenetti (VE); 73' Memushaj (P)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Vitturini, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Kastanos, Busellato (57' Machin), Galano, Brunori (82' Maniero), Di Grazia (65' Cisco). All. Zauri.



Virtus Entella (4-3-1-2): Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Eramo, Paolucci, Crimi (37' Toscano), Schenetti, Mancosu (86' Morra), De Luca (65' Sernicola). All. Boscaglia.



Arbitro: Valerio Marini di Roma



Ammoniti: 14' Pellizzer (VE); 66' Paolucci (VE); 77' All. Boscaglia (VE); 80' Schenetti (VE); 81' Brunori (P)



Espulsi: 93' Cisco (P)