Luciano Zauri, allenatore del Pescara, parla della sua posizione: "Io in bilico? Mi sono sempre sentito in discussione. Il confronto di lunedì scorso con la squadra è stato lungo ma ho sempre parlato con la squadra, il dialogo non è mai mancato. I campionati si costruiscono conquistando prima la salvezza. È sempre stato così. Io e Inzaghi siamo stati insieme nell’Atalanta, è un ottimo ragazzo che sa di calcio. In questo momento conta più il risultato della prestazione".