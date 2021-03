Il Milan continua a monitorare da vicino Matteo Pessina, titolare nell’Atalanta di Gasperini negli ultimi mesi. I rossoneri hanno ancora in pugno una clausola speciale che sconterà il suo prezzo del 50% se un giorno il Milan deciderà di acquistarlo dall'Atalanta. Sarà regolarmente valida anche nella prossima estate, la durata non è limitata e per questo i dirigenti del Milan rimangono attenti alla crescita di Pessina. Che oggi vale almeno 20/25 milioni di euro per l’Atalanta.