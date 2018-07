Secondo quanto riportato da Sky Sport l'affare Petagna alla Spal è chiuso con l'attaccante che arriverà a Ferrara dall'Atalanta. Queste le cifre dell'operazione: 3 milioni di euro per il prestito, più 12 milioni per l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. La punta, invece, firmerà un quinquennale a 1,3 milioni più bonus.