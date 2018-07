Nome nuovo per l'attacco del Genoa.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club ligure sarebbe tra quelli che seguono con molta attenzione l'evoluzione del rapporto tra Andrea Petagna e l'Atalanta.

Passato in secondo piano nelle intenzioni tattiche di Gian Piero Gasperini, dopo lo sbarco a Bergamo di Duvan Zapata, l'attaccante triestino è da tempo alla ricerca di un nuovo club che gli garantisca una maglia da titolare.



Per aggiudicarsi le prestazioni del possente centravanti cresciuto nel vivaio del Milan e transitato qualche stagione fa senza troppa fortuna dalla Genova blucerchiata, il Genoa dovrà però battere la concorrenza della Spal, altro club fortemente interessato al 23enne.

Inoltre l'eventuale arrivo di Petagna costringerebbe poi il Grifone a mettere sul mercato almeno un elemento dei tanti a disposizione di Ballardini nel reparto avanzato. In questo caso, oltre a qualche giovane da girare in prestito tra i vari Asencio, Spinelli e Kouamé, il candidato numero uno a lasciare Pegli sarebbe Gianluca Lapadula.