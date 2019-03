Come previsto per la 26esima giornata di Serie A, su tutti i campi al 13' è stato ricordato Davide Astori. Durante ogni partita, il gioco si è fermato per ricordare l'ex capitano della Fiorentina. Da segnalare la commozione il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, e il gesto di Andrea Petagna, che ha interrotto un'azione offensiva della SPAL, sparando il pallone fuori, per ricordare Astori.