Andrea Petagna, attaccante della Spal e prodotto del settore giovanile del Milan, ha parlato di Alessio Romagnoli in diretta social con Gli Autogol. Il futuro attaccante del Napoli si è soffermato in particolare sui videogiochi e ha rivelato un retroscena che riguarda l’amico Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan: “È un malatissimo dei videogiochi, in particolare di FIFA: è uno dei più forti con cui abbia mai giocato”.