In un'intervista a RMC Sport, Emmanuel Petit, ex centrocampista di Monaco, Arsenal e Barcellona, ci va giù pesante e attacca in modo deciso la stella del Psg Neymar: "Gioca per sé stesso e per nessun altro. Provate a mettervi nei panni dei giovani che condividono con lui lo spogliatoio del Psg e sono costretti a sorbirsi i capricci di uno che se ne frega del club e dei tifosi, senza alcun rispetto". Petit mette poi a paragone Neymar con le stelle del passato con cui ha avuto la fortuna di giocare: "Quando giocavamo con Zidane e Djorkaeff sapevamo che potevano vincere una partita da soli e quindi accettavamo le loro difficoltà in difesa e facevamo noi il loro lavoro perché eravamo coscienti del loro potenziale. Non è il caso di Neymar".

Infine l'ex centrocampista ne ha anche per Marco Verratti: "Se non ha la palla tra i piedi è inutile per la squadra".