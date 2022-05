Torna a parlare Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo della Roma, licenziato due anni fa dal club giallorosso, ha confessato in un'intervista all'emittente radiofonica l'intenzione di rimettersi in gioco. «Devo ripartire - le sue parole - Devo rimettermi in gioco e rimettermi a lavorare. Adrenalina e passione per questo lavoro sono tornate. Adesso è il momento di ripartire, anche se non so ancora dove. Una esperienza all’estero? Quest’anno è arrivata più di una richiesta, anche dall’estero, le sto valutando. Ho la possibilità di fare delle valutazioni anche a bocce ferme, cercando di sbagliare il meno possibile, anche in virtù di ciò che è successo un anno e mezzo fa. Questa volta mi auguro di non sbagliare la scelta‘.