Petrachi: "Fonseca ha fatto meglio di Mourinho, è pronto a firmare ma al Milan devono aiutarlo più di Pioli"

Il mercato sta per entrare nel vivo e uno dei suoi protagonisti da anni ne fa le carte. L'ex ds di, Gianluca, ha parlato a 360 gradi del momento in cui versano alcune delle nostre big e di alcuni protagonisti dell'ultimo campionato. Ecco le sue parole a TVPlay.Lui portava un calcio, voleva vincere le partite attraverso il gioco. Lo trovavo. Evidentemente lo scotto con l’Italia un filino si paga. Noi abbiamo degli allenatori importantissimi e lo testimonia il buon Carloche ci fa fare una bella figura a livello mondiale. A Coverciano escono bravi allenatori. Fonseca si è ritrovato contro bravi allenatori che lo hanno fermato.. Poi, perché sono andato via, e nonostante tutto è andato bene. Io credo cheBisogna capire anche in che contesto arriva Paulo Fonseca. Ha il suo carattere, sapeva dire con grandeedma sapeva anche…Fonseca ora ha una responsabilità importante.Sono curioso di capire che tipo di risposta darà al Milan. Al Lille ha perso la qualificazione Champions agli ultimi secondi, ma ha fatto unperché ha portato il gruppo più in alto possibile.. Credo sia stato ildi tante situazioni.Posso garantirvi che il Milan giocherà a trazione anteriore”.

“Gli ho mandato un grande in bocca al lupo.E’. Amici in comune mi dicono sia pronto per firmare”è un bravissimo scout,diventerà un grandissimo dirigente, ma non vedo ds.Il Verona ha fatto un capolavoro perchési è assunto le responsabilità, ha scelto giocatori, si confrontava al campo. E’ tanta roba per un allenatore avere un direttore sportivo così.

a livello tecnico non lo volevano alIo non porto un giocatore che un allenatore non conosce. Non so al Milan cosa succederà.i”.“Ultimamente ho incontrato qualche club, non lo nascondo.Voglio rientrare facendo bene il mio lavoro. Io collaboro, condivido, ma sono decisionista”.Appena sono arrivato, l’ho visto. Era reduce da un infortunio di due anni prima che lo penalizzò. MaIo purtroppo sono andato via e di Calafiori ho perso le tracce. Quando è andato al, i miei uomini l’hanno continuato a seguire, nel caso in cui rientrassi in pista mi dicevano di prenderlo perché era cresciuto tantissimo.. Era sempre uno che partiva da dietro e saltava uno-due uomini. E poi è l’essenza del calcio creare la superiorità numerica. Calafiori lo faceva con una naturalezza assoluta da difensore, perché nasce terzino, nasce esterno. Complimenti all’allenatore del Basilea che poi l’ha messo braccetto. E’ un ragazzo serio, è a modo”.