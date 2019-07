Se Gianluca Petrachi compra e vende come comunica, la Roma ha trovato un gran bel direttore sportivo. Intendiamoci: su certe cose deve necessariamente celare la verità e in ogni caso tenere conto delle esigenze di chi gli paga lo stipendio. Ma in fondo è una cosa normalissima, banale. Capita più o meno a tutti, ogni giorno sul posto di lavoro no? Detto questo, Petrachi mi piace. Se è quello che ci ha raccontato oggi naturalmente. Schietto, diretto, molto chiaro nello sturare le orecchie a chi pensa di svernare a Trigoria.



Alcune frasi, poi, alla luce di quanto accaduto nelle ultime due stagioni con il disastroso Monchi, mi piacciono assai. Anche queste sarebbero di una banalità assordante, se non fossero state pronunciate a Trigoria, un luogo particolarmente naif da questo punto di vista. 1) “Lo scorso anno è mancato un po’ di senso di appartenenza. Quello che mi impegnerò a fare è portare disciplina e senso di appartenenza”. 2) “Tutto ciò che faccio è condividere sempre gli acquisti con l’allenatore”. 3) “Se qualcuno non vuole stare a Roma, si presenta con la squadra che lo paghi il giusto e può andare. Non mi piace essere preso per la gola, strozzato come si suol dire. Non mi interessa se un giocatore ha raggiunto un accordo con un’altra società, mi interessa che il giocatore sappia che non deve pensare di stare a casa sua”. 4) “Non sarà Franco Baldini a condizionarmi o a dirmi chi prendere. Per me Baldini può essere una risorsa. Serve una forma di collaborazione tra un consulente di mercato e il direttore sportivo. Se non dovesse andare così non sarò più seduto su questa sedia”. 5) “Deve passare il messaggio che non è che uno si sveglia il mattino decide di andar via e ci ricatta: la Roma non deve essere ricattata da nessuno”. Concetti crudi, chiarissimi, di chi sa dove mettere le mani. In sostanza: “ragazzi, la pacchia è finita, qui si fa come dico io o aria” sul piano della gestione della squadra, proprio quello che ci voleva a Trigoria.



Poi ha toccato corde di mercato. “Chi discute Higuain è un pazzo, ha bisogno di autostima e Gonzalo non ha soluzione migliore della Roma”, un qualcosa che è più di un'ammissione di trattativa, sulla quale concordo pienamente: secondo me Higuain a Roma può tornare a livelli altissimi.



E a proposito di mercato, oggi, sul Quotidiano Nazionale ho scritto chiaramente come Petrachi _ aldilà delle pubbliche dichiarazioni _ abbia detto a Vigorelli, agente di Zaniolo, di portare un'offerta congrua per la sua cessione. E ribadisco nonostante Petrachi parli di adeguamento di contratto, spiegando come il giocatore abbia un po' smarrito la via. E infatti, dice Petrachi: “Dobbiamo farlo restare coi piedi per terra, a questa età si fa presto a perdere la testa. Nell’ultimo periodo ha smarrito un po’ di questi concetti ...” . Chiaro no? In realtà l'idea è di monetizzare con Zaniolo ed è in questa direzione che la Roma aveva avviato l'operazione Barella, sfumata solo perché il giocatore vuole l'Inter.