Bisognerà aspettare ancora alcuni giorni prima che l’addio di Gianluca Petrachi al Torino possa diventare ufficiale. Ma sul fatto che il futuro del ds sia lontano dal Piemonte sono arrivati ora nuovi importanti indizi. Il primo dalla conferenza stampa di addio al calcio di Emiliano Moretti, a cui erano presenti tutti i compagni di squadra, lo staff tecnico, i dirigenti tranne proprio il ds (che ha comunque salutato telefonicamente il difensore). Il secondo dalle parole del presidente granata Urbano Cairo, che fino ad oggi aveva sempre ricordato che Petrachi è il direttore sportivo del Torino e il suo contratto ha come scadenza quella del 2020.



“Non posso sapere cosa farà, chiedetelo a lui. Sul tema mi sono espresso. Se Petrachi dovesse dare le dimissioni dovrei accettarle? Chiedetelo ad avvocati più bravi di me” ha dichiarato quest’oggi Cairo. Poi sull’assenza del direttore sportivo (che con la sua presenza non avrebbe voluto oscurare la giornata di Moretti) il presidente granata ha preferito glissare: “La sua assenza? Chiedetelo a lui”. Petrachi, salvo clamorosi colpi di scena, nella prossima stagione sarà il direttore sportivo della Roma. A ereditare il suo ruolo nella dirigenza del Torino sarà, con ogni probabilità, l’attuale Responsabile del Settore giovanile, Massimo Bava.