Gianluca Petrachi costa caro alla Roma. Il Tribunale di Roma ha infatti accolto integralmente il ricorso dell’ex ds salentino nei confronti del club giallorosso. La Roma è condannata a pagare tutte le retribuzioni del direttore sportivo fino alla naturale scadenza del contratto, ossia circa cinque milioni di euro. Dalla sentenza è stata infatti accertata l’insussistenza della giusta causa di licenziamento. Inoltre la Roma dovrà sborsare 100 mila euro per danno di immagine verso l’ex dirigente e poi dovrà pagare anche le spese legali.



I FATTI - La società, all''epoca guidata da Pallotta, aveva contestato a Petrachi “una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di c.d. “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni rilasciate dallo stesso pubblicamente ed aventi ad oggetto critiche aperte alla Società ed alla gestione della stessa” e contestava inoltre “di aver usato toni offensivi nei riguardi del Presidente Pallotta”. In quei giorni Petrachi veniva licenziato tanto che a settembre il mercato è stato eseguito senza direttore sportivo in attesa dell'arrivo di Tiago Pinto. Nel frattempo il dirigente salentino, rimasto senza squadra, aveva rilasciato diverse dichiarazioni chiaramente critiche verso la gestione generale. della Roma sotto il suo operato. Ora la palla passerà alla Roma stessa, che dovrà decidere se presentare o meno ricorso in appello.