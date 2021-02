Graziano Battistini, agente del portiere Alessio Cragno, ha svelato al sito minutidirecupero.it un retroscena di mercato legato al suo assistito. L'estremo difensore del Cagliari infatti era stato cercato dalla Roma prima dell'arrivo di Petrachi, che decise di puntare su Pau Lopez. Queste le parole del procuratore: "Se fosse rimasto Massara, credo che oggi Alessio sarebbe alla Roma”.



INTER NEL FUTURO? - Attualmente Cragno è cercato dall'Inter: "Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana. I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. Merita una big e lo dicono i fatti, ciò che è certo è che non mi stupirebbe se l’Inter andasse su Cragno. Credo che insieme a Donnarumma sia uno dei migliori in circolazione".