Il nuovo terzino sinistro del Parma, Giuseppe Pezzella ha dichiarato: "Queste prime ore vanno benissimo, i ragazzi mi hanno accolto bene così come tutto lo staff. Sono molto carico e felicissimo di essere qui. Speriamo di fare subito punti domenica. Ho avuto subito una sensazione di famiglia, di un gruppo molto unito composto da bravi ragazzi. La società ha fatto tanti investimenti quest’anno, significa che c’è voglia di crescere. Le responsabilità sono belle perché aiutano a fare meglio e crescere tutti insieme".



"Domenica per me sarà un po' strano giocare subito contro l'Udinese, ma siamo professionisti e dunque scendiamo in campo per fare il bene della nostra società di appartenenza. Sarà un’emozione, sicuramente, però domenica bisogna fare punti. L’Udinese è una squadra compatta, con un allenatore che trasmette entusiasmo e tanta voglia di lottare su ogni pallone. Sarà una gara tosta. Se il mister mi ha chiesto qualche consiglio? Mister D’Aversa prepara benissimo le partite, non ha bisogno di me per preparare una sfida. All’Udinese non toglierei nessuno, è meglio che le due squadre si affrontino ad armi pari".



"Il modulo per me non è un problema, ho giocato sia a 5 che a 4. Non è un problema, anzi è uno stimolo a migliorare sempre in qualsiasi ruolo. Il Parma arriva in un momento importante della mia carriera, voglio dimostrare il mio valore e il mio potenziale. Ci tengo a far bene. A chi mi ispiro? Kolarov della Roma, è un calciatore con gran fisico, gran piede e grande tecnica”.



“Sì, è vero che ci sono tante persone che arrivano dalla mia terra, già conoscevo Grassi come calciatore ma non solo. Più persone ci sono che vengono dalla mia terra e meglio è. Faggiano? E’ stato il mio direttore sportivo anche al Palermo, lo ringrazio così come ringrazio la società che mi ha voluto fortemente. Ci siamo sentiti com’è normale che sia, sono molto legato a lui come persona".