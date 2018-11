Fiorentina e Roma si sono spartite la posta, con un pareggio per 1-1 che finisce per non accontentare nessuna della due, alla luce della posizione in classifica e delle rispettive ambizioni. Ma chi ha vinto i duelli individuali più attesi tra i grandi protagonisti del match delle 18 del "Franchi"?

PIOLI vs DI FRANCESCO



Nei loro precedenti incontri non avevano mai pareggiato. Il tecnico viola ha dato solidità e gioco alla squadra che, non dimentichiamolo, ha l’età media più bassa del campionato. Resta da capire perché Pjaca continui a essere emarginato: solo 12 minuti per lui, c’è sotto qualcosa. Di Francesco stupisce ancora lanciando Zaniolo, classe 99: un debutto con i fiocchi prima di lasciare il posto a Schick per l’assalto finale. Pareggio.



UNDER vs BIRAGHI



La fascia destra della Roma, e dunque la sinistra della Fiorentina può essere la zona cruciale. Per neutralizzare Under, assistito ottimamente da Florenzi, Pioli chiede a Vitor Hugo di rinforzare gli ormeggi. In tribuna vengono segnalati osservatori del Barcellona. Il mercato scommette che sarà il turco il prossimo sacrificio giallorosso sull’altare delle plusvalenze. Intanto si emoziona con l’assist perfetto per Simeone. Vani e vacui tentativi di riscatto, Biraghi vince ai punti.



VERETOUT vs NZONZI



Sono i due frangiflutti, sono francesi, uno dei due è campione del mondo. Ma è il meno titolato a farla da padrone. Veretout non sbaglia un colpo e tiene gli argini anche quando sembra arrivare la tempesta. Si prende naturalmente la responsabilità di battere il rigore tanto discusso con una freddezza esemplare. Vittoria per ko tecnico.



PEZZELLA vs DZEKO



Ma con il vero volto la Fiorentina va sul sicuro. Dzeko si vede solo due volte: nella prima sbaglia da due passi,nel finale trova le mani di Lafont, uno dei tre ragazzi del 99 in campo. Vince l'argentino ai punti. Una vigilia animata per il difensore argentino per colpa di Halloween e di una mascherata non proprio felice per il mondo arabo.



FLORENZI vs CHIESA



E’ bello immaginarli insieme in Nazionale. Il romanista si batte come un leone fino a trovare il gol del pareggio dopo una serie impressionante di cross. L’attaccante è una spina nel fianco della difesa viola. Clamorosa la combinazione che lo porta a servire Simeone che doveva solo spingere la palla in rete. Una distrazione che rovina l’azione tecnicamente più bella della partita. Pareggio.



ZANIOLO vs GERSON



L’anno scorso segnò una doppietta con la maglia della Roma. Prestato alla Fiorentina, il brasiliano trova finalmente la posizione più gradita e si fa notare anche per la grinta che con Di Francesco gli mancava. Ma Zaniolo fa di più con personalità e talento. E pensare che è toscano e che la Fiorentina lo scartò. Vince ai punti.