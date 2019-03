German Pezzella sta smaltendo la lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. E, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore della Fiorentina sarebbe prossimo al rientro in campo. L'obiettivo è esserci per la gara al 'Franchi' contro la Lazio, in programma tra due turni: contro l'Atalanta, a Bergamo, Stefano Pioli dovrà ancora puntare sulle alternative.