La Procura federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas e il Piacenza per responsabilità oggettiva. Galeotto un messaggio vocale che Mulas, oggi al Carpi, avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno nel Tuttocuoio e all’epoca nella Lucchese, nella quale gli chiederebbe "favori" per Entella-Lucchese del 26 marzo, finita 1-1.



"Il Piacenza ha appreso, con enorme stupore, del deferimento a Mulas e al club per responsabilità oggettiva e ha dato mandato ai propri legali per dimostrare la totale estraneità prendendo le distanze in maniera netta ed inequivocabile dal giocatore".