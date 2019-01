Il Milan pensa al dopo Higuain e in cima alla lista dei pensieri di Leonardo c'è Krzysztof Piatek: rivelazione in questo avvio di stagione con il Genoa, che ora ha aperto nettamente ai rossoneri per l'attaccante polacco. Intervenuto a 'Maracanà' su RMC Sport, il dg dei rossoblù Giorgio Perinetti ha confermato: "Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma solo interessamenti. Il Milan sa che noi vorremmo tenere il giocatore fino a giugno, ma valuteremo eventuali proposte. Non è nostra intenzione cedere adesso Piatek, anche se potremmo vacillare davanti a un'offerta sostanziosa. Il Milan è interessato, ma ora c'è la Supercoppa: noi però non possiamo aspettare l'ultimo giorno di mercato, chi lo vuole deve fare in fretta".



NO AL PRESTITO - Apertura decisa, ma la strada che porta a Piatek non è priva di ostacoli per il Milan. "No a formule particolari" ha ribadito Perinetti, perché la volontà del Genoa è chiara: il bomber polacco può partire ma non in prestito, solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Il colpo però non è impossibile, secondo quanto appreso da Calciomercato.com non sono previsti nuovi contatti in giornata tra le società ma Leonardo è pronto a fare sul serio: può essere Piatek l'erede di Higuain.