Piatek non si ferma più e batte record su record. E arriva la benedizione di Robert Lewandowski, uno dei più forti attaccanti d’Europa, per il centravanti del Genoa che ha conosciuto in nazionale: “Piatek è un giocatore che ha grandi potenzialità e vuole crescere. Se continua ad allenarsi così può giocare in nazionale a lungo. Si è visto già dopo il primo allenamento che può arrivare ad alti livelli”, parola di Lewandowski. Mica male...