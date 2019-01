GIOCA A

A fuoco lento. Procede così l'operazione, in attesa di una Supercoppa da giocare e che tutte le pedine possano incastrarsi al posto giusto. Niente di semplice, un discorso ancora complesso ma su cui Leonardo sta lavorando concretamente; dal fronte Genoa è arrivata un'apertura, aspettando la proposta ufficiale del Diavolo come vi abbiamo raccontato mentre bisognerà capire se davvero il Milan riuscirà a soddisfare le pretese del presidente Preziosi da. Lavori in corso, con cautela e prudenza perché passa comunque tutto dall'ingranaggio Higuain-Chelsea ancora in piedi ma non di certo scorrevole.- Il Milan da poco meno di 48 ore ha iniziato a sondare anche l'entourage del giocatore con forza:, meno della metà di Gianluca Lapadula che è il più pagato del Genoa e non ha mai visto il campo, poco più di Stefan Simic nel monte ingaggi rossonero.dal nulla per 5 milioni bonus compresi e oggi lo rivenderebbe a peso d'oro. Eppure, l'ingaggio sta diventando un argomento su cui far leva per Piatek subito a Milano:(circa 1,8 milioni di euro) più bonus, la richiesta può essere leggermente più alta. Ma il Diavolo tenta Krzysztof anche con una proposta mega rispetto all'ingaggio attuale,. Appuntamento eventualmente già pronto, Leonardo rimane prudente e aspetta il momento giusto. Con Higuain sempre sullo sfondo, determinante più che mai.