Novantasette minuti, sono bastati a Krzysztof Piatek per stregare il Milan. Meno di venti minuti in campionato contro il Napoli avevano dato un primo assaggio a San Siro della voglia con cui il polacco ha iniziato l'avventura in rossonero, ben di più ha dato invece la prima da titolare in Coppa Italia: boom boom, doppietta da bomber di razza a stendere gli azzurri di Ancelotti e quell'esultanza da pistolero che ha mandato in delirio i tifosi.



LEO IN ESTASI - E non solo, perché tra i più entusiasti dei primi passi di Piatek in rossonero c'è chi lo ha portato a Milano: Leonardo. "Impatto devastante", così all'ingresso dell'Hotel Da Vinci (sede del calciomercato) il dirigente milanista ha commentato la prestazione dell'attaccante ai cronisti presenti, manifestando una visibile soddisfazione. D'altronde, la scommessa è di quelle pesanti e da vincere dopo la delusione per Higuain: riempire il vuoto lasciato dall'argentino non era semplice e dopo soli sei mesi prolifici al Genoa non tutti erano convinti che il polacco potesse essere il nome giusto per dimenticare il Pipita, o anche valere i 35 milioni di euro investiti da Elliott senza esitazione. Dal campo però arrivano i primi colpi, quelli giusti per dissipare i dubbi degli scettici e dare forza alla scelta di Leonardo: all-in su Piatek, uno "nato pronto".