Il trasferimento in Premier League e in particolare al Tottenham è stata un'ipotesi concreta per l'ex attaccante del Milan Krzysztof Piatek prima del passaggio a titolo definitivo all'Hertha Berlino. Sul mancato approdo alla corte di Mourinho si erano diffusi anche alcuni rumors sull'influenza avuta dalla compagna Paulina Procyk, che ha seccamente smentito nelle scorse ore dal suo profilo Instagram.



"Mio marito tiene in considerazione la mia opinione ma non ho mai scelto per lui una squadra piuttosto che un'altra. Qualsiasi club in cui può crescere come calciatore incontrerà sempre il mio gradimento. L'ultima decisione spetta sempre a lui e al suo agente", ha dichiarato la moglie del Pistolero.