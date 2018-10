"Preziosi si sta muovendo con De Laurentiis per Piatek, non so se l'operazione si farà. Il patron vuole trattenere il polacco, non so cosa si sia detto con De Laurentiis. Napoli su Piatek? L'intenzione è di trattenerlo sino a fine anno. Milik in prestito al Genoa è fantamercato? Piatek è nostro e ce lo vogliamo tenere stretto. Per quanto riguarda le strategie del Napoli, dovete chiedere a loro": così Mario Donateli, ds del Genoa, a Radio CRC.