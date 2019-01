Lucas Piazon non sarà un nuovo giocatore del Torino. Il calciatore brasiliano, di proprietà del Chelsea, è stato proposto alla società granata ma il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno chiaramente fatto capire di non essere interessati al calciatore.



Piazon dovrà quindi trovare un'altra sistemazione in queste ultime ore di calciomercato, considerato che nel Chelsea di Maurizio Sarri non sta trovando molto spazio: il suo futuro non sarà a tinte granata.