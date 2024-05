Picerno-Crotone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partono i, che nelle prossime settimane definiranno l'ultima squadra promossa in Serie B, dopo Cesena, Mantova e Juve Stabia, vincitrici dei rispettivi gironi. Martedìtocca a, sfida valida per il primo turno e per la quale il Picerno avrà a disposizione 2 risultati su 3, in ragione del miglior posizionamento in classifica nella "regular season".La gara fra Picerno e Crotone si giocherà martedì 7 maggio 2024, allo

GUARDA Picerno-Crotone SU SKY

• Partita: Picerno-Crotone• Data: martedì 7 maggio• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Calcio• Streaming: Sky Go, NOWPicerno-Crotone sarà visibile su Sky Sport Calcio in tv, mentre in streaming su Sky Go e Now TV.Summa; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; Graziani, Gallo; Petito, Santarcangelo, Esposito; Murano. All. Longo.Dini; Rispoli, Loiacono, Crialese; Tribuzzi, Vitale, D’Ursi, Zanellato, Giron; Comi, Gomez. All. Zauli.