Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.20, su Rai 3: Pif e Miriam Leone nella seconda guerra Mondiale. Un viaggio nella Sicilia di quel tempo, dove si mettono in luce i rapporti tra l’esercito americano e la mafia, che porta ad affari lucrosi: Vito Ciancimino inizia a lavorare nel comune di Palermo, Michele Sindona a curare gli affari tra americani e siciliani, Calogero Vizzini, boss, viene eletto sindaco di Villalba., a mezzanotte, su Canale 5 - Will Smith e il figlio Jadon in questa pellicola di Gabriele Muccino, che riponete la vita di Chris Gardner, imprenditore milionario che visse giorni di povera con il figlio al fianco., ore 21.30, su Rai Sport - La finale del 1994, il rigore di Baggio e la festa verdeoro., ore 20.45, su Sky Sport Collection - Ibra di nuovo contro il suo passato, i rossoneri sono avanti 2-0 all’intervallo. Poi…: Diavoli, ore 21.15, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic - Altri due episodi della serie tv sul mondo della finanza con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey protagonisti., ore 21-15, su Sky Cinema Collection - Robert De Niro in uno dei più bei film della storia del cinema. Capolavoro di Sergio Leone, musiche di Ennio Morricone e ascesa e declino di due gangster in America., su Disney+ - Un nuovo episodio della serie spin off di Star Wars, con il Mandarino e baby Yoda che continuano la loro fuga., su Prime Video - Documentario sul Brasile e la preparazione per la Coppa America del 2019, dove era anche paese ospitante. Allenamenti, spogliatoi, partite: tutto in esclusiva., su Netflix - Samuel L. Jackson diventa il coach di una squadra di liceali, che devono prima andare bene a scuola per poter giocare a basket., su Rai Play - Alex vive nella periferia romana e sogna una carriera da rapper. Nel film compaiono anche Fedez, Tormento e Metal Carter.