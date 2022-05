Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito all'Empoli, è stato intervistato da Rai Sport e ha spiegato come la sfida contro i nerazzurri, in programma per venerdì, sarà per lui una bella emozione.



"Sarà sicuramente un’emozione forte tornare a San Siro e rivedere i miei ex compagni. Però io sono un giocatore dell’Empoli, affronteremo tutti la partita nel migliore dei modi perché, nonostante la salvezza raggiunta, vogliamo fare bene perché serve a tutti, ognuno vuole mettersi in mostra e di conseguenza faremo la nostra partita".