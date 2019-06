Prime parole da giocatore del Genoa per Andrea Pinamonti, in arrivo dall'Inter e pronto a svolgere le visite mediche per poi firmare il contratto con i rossoblù: "Sono contento per questa nuova avventura - ha detto l'attaccante a Sky Sport - il Genoa ha avuto tanti attaccanti forti come Borriello, Piatek e Milito, il mio preferito. Io? Sono pronto a raccogliere la sfida. Non so se farò lo stesso percorso di Diego tornando all'Inter, per ora penso solo al Genoa".